Bieber سبب انفصال Orlando Bloom وMiranda Kerr

انفصل الممثل Orlando Bloomعن زوجته، عارضة الأزياء الأسترالية، ،Miranda Kerrبعد ستّ سنوات قضياها معاً.

وذكر موقع "إي" أنّ الثنائي أصدر بياناً مشتركاً، قالا فيه إنّ Bloom& Miranda يعلنان أنهما انفصلا حبيّاً منذ بضعة أشهر.

وفي الأمس، انتشرت تقارير تفيد أنّ النجم الكندي Justin Bieber هو سبب هذا الانفصال، إذ عانق زوجة الممثل Bloom في كواليس عرض "فيكتوريا سيكريت" لعام 2012، ما أفقد الممثل البريطاني عقله، وهو يُشاهد صور Bieber وزوجته.

وقالت مصادر إنّ أورلاندو شعر بالغيرة من استجابة زوجته لمحاولات المغني المراهق التقرّب منها.

يذكر أن Bloom& Miranda تزوّجا عام 2010، ولديهما ابن يدعى Flynn.