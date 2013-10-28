الجزائر تستعد لتوقيع صفقة أسلحة مع روسيا بمليارات الدولارات

أفاد تقرير إخبارى، اليوم الاثنين، أن الجزائر تستعد لإبرام صفقة ضخمة لتوريد السلاح من روسيا قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

وقالت صحيفة "لوسيوار دالجيرى" الجزائرية الصادرة بالفرنسية فى عددها الصادر اليوم الاثنين، إن زيارة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائرى الأسبوع الماضى، إلى روسيا تأتى تتويجا لمفاوضات طويلة بدأها الجيش الجزائرى مع العديد من موردى أسلحة روس.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة المحتملة قد تعادل قيمة الاتفاق الذى تم مع روسيا عام 2007، وكانت بقيمة 7 مليارات دولار، أو الاتفاق الموقع مع ألمانيا فى 2010 بقيمة 10 مليارات دولار.

وكشفت "لوسوار دالجيرى" أن الجزائر تقدمت بطلبية لشراء صواريخ من منظومة الدفاع الجوى "اس 400" الحديثة إلى جانب صواريخ أرض جو لحماية المنشآت الحيوية والأنظمة المضادة للطائرات.

وقالت إن سلاح الجو الجزائرى يمكن أن يستفيد من طلبية باثنين إلى أربع من أسراب القاذفات التكتيكية بعيدة المدى سو32، إضافة إلى ثلاثة أسراب هليكوبتر هجومية من طراز مى 28، وطائرات من نوع ياك 130 المناسبة للهجوم على الأرض.

وتتجه الجزائر إلى تدعيم قواتها البحرية باقتناء النظم الأرضية "باستيون" المضادة للسفن إضافة إلى غواصتين (كيلو) مع حق شراء اثنتين أخريين بنفس الشروط.

وتبحث القوات البرية شراء 180 دبابة طراز تى 90 إم إس، فضلا عن تعزيز أسطولها من صواريخ متعددة قاذفات طراز "اسميرش".

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