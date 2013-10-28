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الأهلي: نسبة لحاق إكرامي بمباراة أورلاندو 50%

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الأهلي: نسبة لحاق إكرامي بمباراة أورلاندو 50% الأهلي: نسبة لحاق إكرامي بمباراة أورلاندو 50%

قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي أن مشاركة شريف إكرامي حارس الفريق في مباراة أورلاندو بايرتس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا غير مؤكدة.

إكرامي عانى من متاعب خلال مشاركته مع منتخب أمام غانا، ثم لعب مع الأهلي ضد القطن الكاميروني في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

بعد ذلك انهارت مقاومة إكرامي، ودخل في رحلة تعافي حتى الآن لم تتم بشكل جيد.

ويلعب الأهلي أمام أورلاندو في نهائي دوري الأبطال مع الثاني من نوفمبر المقبل، بجنوب إفريقيا.

وقال سليمان لـFilGoal.com: "نسبة لحاق إكرامي بالمباراة لا تتجاوز 50%، ويوجد اتفاق داخل الجهاز الفني على عدم المجازفة بالدفع به إذا لم يتعاف بشكل كامل".

وتابع "أحمد عادل عبد المنعم ومحمود أبو السعود بديلا إكرامي جاهزان لحراسة عرين الأهلي في حال غيابه، فهما يتدربان بشكل مستمر ويقدران أهمية البطولة للأهلي".

يذكر أن إيهاب علي طبيب الأهلي قال أن الحارس سيتحدد موقفه من اللقاء بعد سفر الفريق إلى جنوب إفريقيا، لمتابعة حالته فترة أطول.

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