أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يغير فندق الإقامة في جنوب إفريقيا

Google+ Print
الأهلي يغير فندق الإقامة في جنوب إفريقيا الأهلي يغير فندق الإقامة في جنوب إفريقيا

قال هادي خشبة مدير إدارة الكرة بالأهلي أن النادي قام بتغيير الفندق الذي ينوي الفريق الأحمر الإقامة به في جنوب إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا يوم 2 نوفمبر المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال خشبة لـFilGoal.com: "نجح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالتعاون مع السفير المصري في جنوب إفريقيا في تغيير فندق إقامة الفريق هناك إلى فندق آخر أكبر من حيث المساحة".

وأوضح "الفندق الذي كان من المقرر أن يقيم فيه الفريق لم يكن سيئا أو به مشاكل، ولكن الفريق كان يحتاج إلى فندق أكبر من حيث المساحة".

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي الفريق الجنوب إفريقي في العاشر من نوفمبر في جولة الإياب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع