الأهلي يغير فندق الإقامة في جنوب إفريقيا

قال هادي خشبة مدير إدارة الكرة بالأهلي أن النادي قام بتغيير الفندق الذي ينوي الفريق الأحمر الإقامة به في جنوب إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا يوم 2 نوفمبر المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال خشبة لـFilGoal.com: "نجح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالتعاون مع السفير المصري في جنوب إفريقيا في تغيير فندق إقامة الفريق هناك إلى فندق آخر أكبر من حيث المساحة".

وأوضح "الفندق الذي كان من المقرر أن يقيم فيه الفريق لم يكن سيئا أو به مشاكل، ولكن الفريق كان يحتاج إلى فندق أكبر من حيث المساحة".

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي الفريق الجنوب إفريقي في العاشر من نوفمبر في جولة الإياب.