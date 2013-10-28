بالصور| مصادر: قذيفة طائشة من سوريا تقتل تركيا

كتب : رويترز الإثنين 28-10-2013 10:15

قالت مصادر أمنية، إن رجلا عمره 35 عاما قتل في بلدة جيلانبينار بجنوب شرق تركيا اليوم، لدى سقوط قذيفة مورتر طائشة من سوريا على منزل قرب الحدود بين البلدين.

وذكرت المصادر أن القذيفة أطلقت خلال اشتباكات بين مقاتلين أكراد وإسلاميين في بلدة رأس العين على الجانب السوري من الحدود. وقتل حتى الآن خمسة أشخاص في تركيا في حوادث مماثلة منذ بدء الاشتباكات في المنطقة في يوليو.

وأغلقت السلطات التركية المدارس في البلدة، وحذرت السكان وطلبت منهم عدم مغادرة منازلهم عقب سقوط القذيفة.

وفي أكتوبر من العام الماضي، قتل خمسة مواطنين أتراك في بلدة أقجة قلعة التركية الحدودية.

ولعب الأكراد السوريون، دورا معقدا في الصراع السوري المستمر منذ نحو ثلاث سنوات والذي بدأ حين شن الرئيس بشار الاسد حملة على احتجاجات مطالبة بالديمقراطية.

وخلال الحرب الأهلية قاتل إسلاميون سنة الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد وقاتلت ميليشيات كردية مختلفة في صفوف الجانبين في صراع على الأرض والنفوذ عادة.