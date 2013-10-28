الذهب قرب أعلى مستوى فى 5 أسابيع قبيل اجتماع للمركزى الأمريكى

اقتربت أسعار الذهب من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع، اليوم الاثنين، مع مراهنة المتعاملين على أن مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) سيقرر فى اجتماعه هذا الأسبوع مواصلة إجراءات التحفيز، والتى تدعم أسعار المعدن النفيس.

وتراجع الذهب نحو 20% هذا العام، مع قيام المستثمرين ببيع حيازاتهم للشراء فى أسواق الأسهم الأفضل أداء وتخوفا من انتهاء التيسير النقدى الأمريكى، وهو ما سينال من جاذبية المعدن كأداة تحوط.

لكنه ارتفع نحو 6% فى الأسبوعين الأخيرين، حيث بدا أن بيانات أمريكية ضعيفة ومعارك الميزانية فى واشنطن قد تثنى مجلس الاحتياطى عن تقليص مشتريات الأصول.

وقال بريان لان، العضو المنتدب لشركة جولد سيلفر سنترال، "نعتقد أن تقليص إجراءات التحفيز سيتأجل بلا ريب، وهذا أمر إيجابى بالنسبة للمعادن النفيسة.. أسعار الذهب ستغلق فوق 1400 دولار بنهاية العام".

وبحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفورى للذهب 0.2% إلى 1349.96 دولار للأوقية (الأونصة). كان المعدن قد سجل 1355.20 دولار يوم الجمعة وهو أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر.

وصعد البلاتين 0.7% لمخاوف من إضرابات فى جنوب أفريقيا قد تؤثر فى المعروض، وفى وقت لاحق قلص المعدن مكاسبه إلى 0.3% مسجلا 1449.49 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.3% إلى 22.56 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.1% مسجلا 738.97 دولار للأوقية.