محمد كريم: استمتعت مع هيفا وهبي أكثر من لاميتا فرنجية

محمد كريم فنان مصري درس الطب قبل أن يستحكم به هوى الفن، وتخصص في أمراض الروماتيزم والبدانة. نجاحه الطبي وإنشاؤه مركزاً طبياً في القاهرة لم يحل بينه وبين احتراف الفن عندما جاءته الفرصة على طبق من ذهب. فرشح لبطولة مسلسل «بنت أفندينا»، نجاحه فيه لفت أنظار المخرجين والمنتجين إلى موهبته ووسامته، فشارك ببطولات جماعية مهمة في السينما كان من أبرزها: "التوربيني" و"عمر ريس حرب" و"قبلات مسروقة" و"دكان شحاته" و"فيسبوك رومانس". لكن فرصته الأهم التي زادت من نجوميته تمثلت باختيار قناة mbc له لتقديم برنامج the voice. "سيدتي" التقته مع بدء التحضيرات للموسم الثاني للبرنامج في الحوار التالي:

هل كان فيلم «دكان شحاته» من بطولتك أم كان بطولة جماعية لك ولعمرو عبدالجليل؟

النص الجميل القوي كان هو البطل الأول والذي تطلّب منا جميعاً اجتهاداً خاصاً في الأداء، وكلنا شعرنا بجمالية النص وحاولنا إعطاءه حقه، فخرج الجمهور بعد مشاهدة الفيلم وهو لا يذكر أحدنا بشكل خاص.

مشهد ضروري جداً

ألم تخشَ من استياء جمهورك منك لممارستك العنف ضد المرأة بأخذك حقوقك الزوجية بالقوة أشبه ما يكون بالاغتصاب؟

لا، لم أخشَ من أدائي مشهد أخذي حقوقي الزوجية بالقوة من هيفاء وهبي في «دكان شحاته»؛ لأنني رأيته ضرورياً من الناحية الإنسانية وضرورياً أيضاً من الناحية الاجتماعية، ومناصراً لحقوق المرأة التي يجب أن تصان وتحمى من ظاهرة العنف المتزايد ضدها من قبل الرجل.

مثلت مع فنانتين لبنانيتين سينمائياً، هيفاء وهبي في فيلم «دكان شحاته» ومسلسل «مولد وصاحبه غايب»، ولاميتا فرنجية في فيلم «فيسبوك رومانس». فكيف تصف تجربة عملك معهما؟

لا أرى علاقة بين هيفا وهبي ولاميتا فرنجية التي كنت أنا من رشحها لمخرج الفيلم الدكتور محيى الدين قندور لمشاركتي بطولة فيلم «فيسبوك رومانس»، حين واجهنا مشكلة مع الوقت بعد اعتذار ممثلة في آخر لحظة عن المشاركة به. وقد بذلت في الدور مجهوداً تشكر عليه.

ما الفرق بينهما كممثلتين في الأداء الدرامي، خاصةً وأنهما تشتركان في خاصية انطلاقهما من عالم الموضة والأزياء إلى التمثيل والسينما؟

عملي مع هيفاء وهبي بالطبع مختلف جداً لأننا عملنا معاً في فيلم مهم هو «دكان شحاته» الذي يحمل فكراً وقضية، وتكلف إنتاجه ملايين الدولارات وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً في الوطن العربي وأوروبا ومهرجان كان، وكان وجهانا أنا وهيفاء حلوين جداً على بعضنا البعض، وحققنا معاً نجاحاً مميزاً. لهذا أعدنا تجربة العمل معاً تلفزيونياً في مسلسل «مولد وصاحبه غايب».

ألم تشعر بالخوف للحظة من أن نجومية هيفا وهبي الطاغية قد تؤثر عليك سلباً كممثل. فتسرق الأضواء منك؟

لا، لم تخفني نجومية هيفا وهبي الطاغية بدليل أنني شاركتها بطولة فيلم «دكان شحاته» ومسلسل «مولد وصاحبه غايب»، بل على العكس، رحبت جداً بالعمل معها للأسباب التالية: أولاً: لأنها فنانة جميلة جداً، ثانياً:لأنها إنسانة تخاف على عملها كثيراً وحريصة على خروجه بمستوى راق ولائق وجميل، ثالثاً: لأنها امرأة ذكية وشاطرة، وأنا أحب العمل مع نساء من نوعها كثيراً.

مع من استمتعت بالتمثيل أكثر؟

طبعاً استمتعت مع هيفا وهبي أكثر من لاميتا فرنجية.

ولاميتا فرنجية؟

لا أخفيك إننا كنا بحاجة لفنانة تستطيع تجسيد دور فتاة أردنية تعيش في أميركا، وتجيد اللغة الإنكليزية، وتعود إلى وطنها فجأة للتعرف على حبيب لها ارتبطت به عاطفياً عبر الفيسبوك، وداهمنا مأزق الوقت حين اعتذرت البطلة الأردنية الأولى جراء اضطرارها للسفر إلى أميركا. ولم يتبق أمامنا سوى ثلاثة أيام لاختيار بديلة منها، وواجهنا صعوبة كبيرة في ذلك بحكم أننا في النصف الثاني من شهر رمضان، وكل الممثلات مرتبطات بأعمال فنية، فلجأت إلى ترشيح لاميتا فرنجية التي وافقت ورحبت بالمشاركة في فيلم عالمي.

دوري في «مولد وصاحبه غايب»

ما الذي يميز دورك في مسلسل «مولد وصاحبه غايب» الذي أتاح لك فرصة التمثيل ثانيةً تلفزيونياً أمام هيفاء وهبي؟

دوري في «مولد وصاحبه غايب» مع هيفا وهبي النقيض الكامل لدوري في فيلم «دكان شحاتهK حيث أؤدي فيه دور ضابط شاب وسيم رومانسي مؤمن بقضية معينة تجعله يتخذ موقفاً ممانعاً من رؤسائه ما يسبّب له الكثير من المشاكل، وتشاء الأقدار أن تضعه بقوة في طريق نوسة (هيفاء وهبي) التي يلتقيها دائماً حيث يذهب.

إذن، ستقع للمرة الثانية في غرام هيفا وهبي؟

ربما، لا أستطيع كشف أحداثه أكثر مما فعلت، لكنّ الجميل أنني صالحت هيفا وهبي فيه إثر معاملتي الدرامية السيئة لها في «دكان شحاته».

ما أجمل ما قالته هيفا وهبي فيك؟

كنا دائماً نجلس معاً وندردش في كواليس التصوير بودّ ولا أذكر ما قالته لي حرفياً.

نجوميتها وقفت وراء ترشيحها لفيلم «دكان شحاته» حيث لم يكن أحد بعد قد تأكد من امتلاكها موهبة التمثيل. لكن الأمر مختلف بعملها الفني الثاني «مولد وصاحبه غايب». فما الذي يمكن أن تقوله عنها كممثلة عربية؟

هيفا وهبي نجمة كبيرة جداً في العالم العربي، وأؤكد أن الجمهور العربي سيفاجأ بهيفاء وهبي الممثلة في «مولد صاحبه غايب»، مثلما فاجأت الناس سابقاً بفيلمها.

أنا و"The Voice"

ماذا أضافت لك تجربة التقديم التلفزيوني في برنامج «The Voice»؟

أضافت لي الكثير الكثير إعلامياً وفنياً وجماهيرياً، وسبقت تقديمي له مباحثات خاصة استمرت عاماً كاملاً بيني وبين قناة mbc قبل توقيعي العقد.

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