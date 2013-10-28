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منزل ياسمين الجديد يكشف انفصالها عن حبيبها المخرج

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منزل ياسمين الجديد يكشف انفصالها عن حبيبها المخرج منزل ياسمين الجديد يكشف انفصالها عن حبيبها المخرج

اشترت الممثلة التركية نورجول يشلشاي الشهيرة بياسمين في "العشق والجزاء"، منزلاً فخماً مكوّناً من ثلاث طبقات بمبلغ مليون و400 ألف دولار أمريكي.
وبذلك تكون ياسمين قد انتقلت من الحي الذي كانت تقطن فيه إلى جوار حبيبها المخرج تولجا كاراتشيليك في منطقة بيبيك، حيث غالباً ما كانا يشاهدان معاً في الصباح يتناولان إفطارهما على شرفة منزل ياسمين.
وقد لوحظ في الفترة الأخيرة تواجد ياسمين بمفردها مع إبنها نجات، خاصةً خلال تسوقها مع ابنها لعيد الأضحى في مركز كانيون مول التجاري، ما أسهم في انتشار شائعة إنفصالها عن حبيبها غير المؤكدة بعد.
من جهة ثانية، وبعد غياب طويل عادت نورجول يشلشاي إلى عالم الإعلانات التلفزيونية حيث يعرض لها فيلم إعلاني من إخراج لويجي دياس تروّج من خلاله لماركة جاكيتات جلد شهيرة.
وقد صوّر الإعلان بتقنية السينما، ولم يأخذ من وقتها سوى يومين فقط، وتقاضت أجراً عالياً عنه بلغ ربع مليون دولار أمريكي، وبدت فيه نورجول فيه أصغر سناً وأكثر أنوثة وجاذبية.

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