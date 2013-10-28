"التموين": ضبط 39 طن دقيق مدعم مهرب و2 طن شاى مغشوش بالشرقية

أعلن الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين، أن أجهزة الرقابة تمكنت من ضبط 39 طن دقيق مخصص لإنتاج الخبز المدعم مهرب للبيع فى السوق السوداء وحوالى 2 طن شاى مغشوش ومقلد لماركة عالمية شهيرة بالشرقية.

وأضاف الوزير أن الدقيق المهرب تم ضبطه على إحدى سيارات النقل بمركز فاقوس بالشرقية ومن إنتاج أحد مطاحن شرق الدلتا ومخصص لأحد المخابز بمدينة البلاح مركز القنطرة غرب وأنه تمت مصادرة المضبوطات وإحالة السائق للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح الوزير فى تصريحات اليوم، أن الشاى المغشوش، تم ضبطه فى مدينة أبو حماد وتم مصادرة الكمية وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية لمكافحة تهريب السلع التموينية ومحاربة السلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر.