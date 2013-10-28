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جمعية بيوت الشباب المصرية ترشح "مكاوى" رئيساً شرفياً للاتحاد العربى

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جمعية بيوت الشباب المصرية ترشح "مكاوى" رئيساً شرفياً للاتحاد العربى جمعية بيوت الشباب المصرية ترشح "مكاوى" رئيساً شرفياً للاتحاد العربى

قال أشرف عثمان، رئيس جمعية بيوت الشباب المصرية، إن مجلس إدارة الجمعية يرشح للرئاسة الشرفية للاتحاد العربى لجمعيات بيوت الشباب اللواء أركان حرب أحمد رفعت مكاوى، كشخصية مؤثرة وذات تاريخ كبير فى خدمة حركة بيوت الشباب المصرية والعربية والدولية.

وأضاف "عثمان"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللواء مكاوى أحد القيادات العربية التى ساهمت وشاركت فى تأسيس الاتحاد العربى لجمعيات بيوت الشباب، ممثلاً عن جمعية بيوت الشباب المصرية، وأنه من خلال عضويته بالمكتب التنفيذى للاتحاد الدولى، وأثناء مؤتمر اليابان عام 1990، ساهم فى إدخال اللغة العربية كلغة أساسية أثناء مؤتمرات الاتحاد الدولى، وكذلك فى انضمام ليبيا والسعودية والإمارات وقطر والبحرين لعضوية الاتحاد الدولى، وإعادة عضوية الجزائر للاتحاد الدولى بعد تجميدها بسبب الحرب الفرنسية الجزائرية.

وأشار "عثمان" إلى أن "مكاوى" ساهم فى إيقاف شطب عضوية الجمعية السودانية من الاتحاد الدولى لجمعيات بيوت الشباب.

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