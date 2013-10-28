انتهاء موسم العودة بوصول 10 آلاف حاج لموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، برئاسة اللواء "حسن فلاح"، اليوم الإثنين، انتهاء موسم عودة الحجاج القادمين برًا عبر ميناء نويبع البحرى.

وقال "عبد الرحيم مصطفى"، مدير العلاقات العامة بالهيئة، إن ميناء نويبع استقبل 10250 حاجًا، ومن المنتظر وصول ما يقرب من 300 حاج اليوم عبر العبارة سيناء، وهو الفوج الأخير، مؤكدًا أن الجميع أشاد بموسم الحج هذا العام وبانضباطه، ولم تكن هناك أى ملاحظات على وصول أو سفر الحجاج.

وأضاف "مصطفى" لـ"اليوم السابع" أن الموانئ التى شهدت عودة حجاج البر، أو عمالة الحجاج، لم تشهد أى مشاكل هذا العام بفضل تعليمات رئيس الهيئة، والتنسيق بين الهيئة وقوات الجيش والشرطة لتأمين الحجاج وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية فى أوقات تمنع أى تكدس قد يتسبب فى مشكلة بحركة الموانئ.