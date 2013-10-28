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سيميوني: أتليتكو بحاجة إلى نسخة أفضل من بيا

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سيميوني: أتليتكو بحاجة إلى نسخة أفضل من بيا سيميوني: أتليتكو بحاجة إلى نسخة أفضل من بيا

مدريد، (إفي): أشاد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني بالأداء "العبقري" لفريقه في الشوط الثاني امام ريال بيتيس والفوز الساحق بخماسية نظيفة، كما أثنى على مستوى المخضرم ديفيد بيا والناشيء الصاعد أوليفر توريس.

وعقب انتهاء لقاء الجولة العاشرة من الليجا، صرح سيميوني خلال مؤتمر صحفي "بيا وجد نفسه اليوم، لاعب بحجم موهبته يحتاج لايجاد الذات، وهو تسجيل الاهداف، الفريق بحاجة الى أفضل نسخة من فيا".

واستعاد الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا بريقه بعد صيام طويل عن الاهداف، حيث وقع على ثنائية وصنع هدفا آخر لدييجو كوستا.

وعن أوليفر توريس (19 عاما) الذي سجل أسرع هدف في تاريخ أتلتيكو اليوم بعد مضي 13 ثانية فقط من صافرة البداية، قال المدرب "تخيلت أن المباراة ملائمة لمهارات توريس، نحن ننتظر الكثير منه، لا يزال شابا والثقة في النفس ستفيده، حين يحتاجه الفريق سيلبي النداء ويرد كما رد اليوم".

وعزز الروخيبلانكوس موقعهم في وصافة الليجا بـ27 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة فقط عن المتصدر وحامل اللقب برشلونة.

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