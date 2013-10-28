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قاضى التحقيق يستمع اليوم لأقوال محامى «شفيق» فى تزوير «الرئاسة»

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قاضى التحقيق يستمع اليوم لأقوال محامى «شفيق» فى تزوير «الرئاسة» قاضى التحقيق يستمع اليوم لأقوال محامى «شفيق» فى تزوير «الرئاسة»

كتب : طارق صبرى منذ 12 دقيقة

يستمع المستشار عادل إدريس، القاضى المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضية تزوير انتخابات الرئاسة لصالح الرئيس السابق محمد مرسى، اليوم، لأقوال الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق. وقال «السيد» إنه قدم للقاضى ما يثبت رشوة الإخوان والتزوير بالمطابع الأميرية، وتقارير وزارة الداخلية التى تثبت الواقعة، ومنع الإخوان للأقباط من التصويت، والتزوير بالأقلام الفسفورية. وأضاف أنه سيقدم للمستشار إدريس مستندات جديدة تؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنها ستفجر العديد من المفاجآت، وشدد على أن الهدف من البلاغ رد اعتبار «شفيق» أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، حيث ردد البعض، ومنهم «قضاة من أجل »، أن تلك الانتخابات كانت الأكثر نزاهة، رغم أن ذلك يخالف الواقع، بجانب تتبع المسئولين عن الجريمة، سواء كانوا فاعلين أو شركاء، ومعاقبتهم. ولفت إلى أن القضية تضمنت بلاغاً ضد «قضاة من أجل مصر»، الذين ساعدوا الإخوان فى التزوير، وأعلنوا فوز «مرسى» فى 20 يونيو قبل انتهاء أعمال اللجان الفرعية والعامة بـ4 أيام، مؤكدا أنه سيجدد اتهامه لهم بالاشتراك فى التزوير.

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