تخلصى من رائحة العرق المحرجة بـ"الليمون"

يفرز الجسم على الدوام العرق وتختلف درجة وكمية العرق التى يتم إفرازها من جسم إلى آخر، ولكن كيف يمكن التخلص من الرائحة التى يفرزها الجسم وتسبب الإحراج؟

قال الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية "يتسبب العرق الذى يفرزه الجسم بشكل دائم فى انبعاث رائحة كريهة وغير محببة بسبب تراكم البكتيريا والفطريات فى أماكن إفراز العرق، ولا تكفى مزيلات العرق أو الراوئح المعطرة فى القضاء عليها، لذا يجب اللجوء لبعض المواد المساعدة".

ونصح باستخدام الليمون كمعطر عام للجسم وفى أماكن إفراز العرق بشكل خاص، أعصرى الليمونة وقومى بوضع بضع قطرات منها تحت الإبطين، وفى ثنيات الجسم بعد الاستحمام، وسوف يساعد على إفراز العرق برائحة غير منفرة.

وأضاف استشارى الجلدية، أن كل سيدة تتعرض للإحراج والخجل بسبب رائحة الجسم غير المحببة الناتجة عن إفراز العرق خاصة مع نهاية اليوم وانتهاء مفعول مزيل العرق، مشيرا إلى أن الروائح المعطرة لن تجدى ما دامت البكتيريا تراكمت وتكاثرت، موضحا أن الليمون مفيدا فى هذه الحالة فى تعطير الجسم بالكامل وإضفاء رائحة جميلة عليه.

ونبه أيمن السيدات بتنظيف الجلد جيدا من البداية قبل وضع مزيلات العرق أو الليمون عليه، حتى لا تتفاعل مع البكتيريا مخلفة رائحة غير طيبة، ناصحا بشرب كميات كبيرة من المياه والليمون.