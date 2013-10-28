محافظ الإسكندرية يضع برنامجا زمنيا لتنفيذ المشروعات العاجلة

اجتمع اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية مع المسئولين بالمحافظة لعمل مناقشة تمهيدية للمشروعات العاجلة المراد تنفيذها خلال الفترة من 6- 9 شهور، حتى تحديد البرنامج الزمنى لها، وهى (أعمال تطوير ترعة المحمودية- مشروع نفق خلد بن الوليد- مشروع توسعة نفق المندرة- استكمال تأهيل كوبرى أبيس- إضافة حارة مرورية لنفق كليوباترا- إعادة تأهيل وتوسعة كوبرى محرم بك- استكمال رصف طريق المكس بحى غرب- شراء معدات للنظافة "لوادر + سيارات قلاب"- سيارات مجهزة ومعدات وآلات لحل مشكلة الصرف- مشروع حل مشكلة تجمعات مياه الصرف بمنطقة الطريق الصحراوى).