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محافظ الإسكندرية يضع برنامجا زمنيا لتنفيذ المشروعات العاجلة

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محافظ الإسكندرية يضع برنامجا زمنيا لتنفيذ المشروعات العاجلة محافظ الإسكندرية يضع برنامجا زمنيا لتنفيذ المشروعات العاجلة

اجتمع اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية مع المسئولين بالمحافظة لعمل مناقشة تمهيدية للمشروعات العاجلة المراد تنفيذها خلال الفترة من 6- 9 شهور، حتى تحديد البرنامج الزمنى لها، وهى (أعمال تطوير ترعة المحمودية- مشروع نفق خلد بن الوليد- مشروع توسعة نفق المندرة- استكمال تأهيل كوبرى أبيس- إضافة حارة مرورية لنفق كليوباترا- إعادة تأهيل وتوسعة كوبرى محرم بك- استكمال رصف طريق المكس بحى غرب- شراء معدات للنظافة "لوادر + سيارات قلاب"- سيارات مجهزة ومعدات وآلات لحل مشكلة الصرف- مشروع حل مشكلة تجمعات مياه الصرف بمنطقة الطريق الصحراوى).

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