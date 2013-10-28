بالصور.. حملة للتطعيم ضد فيروس "b" بصيدلة كفر الشيخ

نظمت كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى بكفر الشيخ بالتعاون مع شركة "فاكسيرا" للمصل واللقاح، حملة للتطعيم ضد فيروس "b"، بمشاركة أسرة المستقبل بالكلية، وهى إحدى الأسر الفاعلة بالكلية تحت رعاية الدكتور نبيل محيى عميد الكلية.

حيث توافد الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس على التطعيم ضد الفيروس"b"عقب محاضرة ألقاها الدكتور نبيل محيى، لتوعية الطلاب وهيئة التدريس بفائدة التطعيم.

وأكد الدكتور نبيل محيى عميد كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى، أن الحملة قام بها أطباء مدربون، وممثلون للشركة بتطعيم هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

وأضاف الدكتور نبيل، أن التوعية التى قمت بها فى المدرجات للطلاب وهيئة التدريس قبل التطعيم، هدفها استيعاب فائدة التطعيم لتكون فكرة مجتمعية تنتشر فى القرى والمدن، ويكون كل طالب رسولا لتكوين الثقافة المجتمعية لدى مجتمعه، لنقضى على شر الفيروسات، خاصة أن مريض الفيروس يكلف الدولة 100ألف جنيه لعلاجه، وأن فيروسات الكبد هى أكبر سبب لانتشار أورام الكبد فى مصر والعالم.

وأشار عميد الكلية، إلى أنه يتمنى أن تعم الفكرة بين كليات الطب والأسنان والتمريض والعلاج الطبيعى فى كليات الجامعة والجامعات الأخرى، لتعظيم الوقاية من الفيروسات الكبدية على مستوى الجمهورية.

وطالب الدكتور نبيل محيى بتعميم الفكرة، خاصة أن منتج الشركة "محلى جيد"، مشيراً إلى أن جولات الحصر فى إحدى القرى بمركز قطور بالتعاون مع صيدلة كفر الشيخ من خلال التحاليل بشكل عشوائى، تبين وجود عدوى بفيروس "سى" لـ 90 حالة، و4حالات مزدوجة سى وبى، وهى قنابل موقوتة للعدوى.

وأكد مندوبو الشركة أنهم أبدوا استعدادهم لتنظيم الحملة فى كليات الوجه البحرى بنفس التخفيض الذى قدموه لأعضاء هيئة التدريس، خاصة أن مقر الشركة فى الوجه البحرى بمستشفى المركزى بكفر الشيخ.