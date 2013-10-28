الانقطاع المؤقت للتنفس أثناء النوم من العلامات الأولى لفشل القلب

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أن الانقطاع المؤقت للتنفس أثناء النوم يعد أحد العلامات الأولى الدالة على زيادة مخاطر الإصابة بفشل القلب، أو ما يعرف بهبوط فى عضلة القلب.

كان عدد من الأبحاث الطبية السابقة التى أجريت على مجموعة من السيدات فى جامعة "بوسطن" الأمريكية قد أشارت إلى أن الانقطاع المؤقت للتنفس بين السيدات قد ساهم بصورة كبيرة فى انتشار وزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه الباحثون، أن حدة هذه الاختناقات المتقطعة لا تعد فقط مؤشرات أولية على إمكانية الإصابة بفشل القلب بل تعد أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض القلب.

كانت الأبحاث قد أجريت على أكثر من 1,654 ألف شخص من الجنسين فى مرحلة منتصف العمر من الأصحاء، حيث تم تتبعهم لأكثر من عشر سنوات.

وأشارت المتابعة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بهبوط عضلة القلب وأمراض القلب بنسبة 34% بين الأشخاص الذين عانوا من الانقطاع المؤقت للتنفس أثناء النوم بالمقارنة بأقرانهم ممن لم يعانوا من تلك الظاهرة.