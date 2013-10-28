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احتجاجات الأمازيغ قد توقف صادرات النفط من ميناء مليتة الليبى

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احتجاجات الأمازيغ قد توقف صادرات النفط من ميناء مليتة الليبى احتجاجات الأمازيغ قد توقف صادرات النفط من ميناء مليتة الليبى

قال مسئولون فى شركة مليته للنفط والغاز، إن أقلية الأمازيغ أو البربر فى ليبيا احتجوا أمس الأحد، فى مرفأ مليتة النفطى الذى تشارك فى تشغيله شركة اينى الإيطالية وهددوا بعرقلة الصادرات فى حالة عدم تلبية مطالبهم بالحصول على مزيد من الحقوق الدستورية.

وقال منير أبو سعود رئيس عمال النفط فى الميناء إن المحتجين وصلوا فى زوارق إلى مجمع شركة مليتة للنفط والغاز، وهى مشروع مشترك بين اينى والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف: "المعتصمون الآن موجودون داخل الشركة واتفقوا مع إدارة الميناء أن يستمر الإنتاج حتى يوم الثلاثاء."

ويقع المرفأ الذى تبلغ طاقته حوالى 160 ألف برميل يوميا قرب زوارة وهى بلدة غربى العاصمة طرابلس.

وأغلق المضربون والمحتجون المطالبون بحقوق سياسية زيادة الرواتب أو زيادة النصيب فى النفط إلى إغلاق معظم الموانئ فى شرق ليبيا ولكن نجحت فى إنهاء إغلاق مماثل للموانئ الغربية فى سبتمبر.

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مصر 365

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