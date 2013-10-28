إيصال التيار الكهربائي للمنازل بلا صكوك شرعية

عبدالكريم الذيابي (الطائف)

وجه صاحب السمو الملكي الامير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية بايصال التيار الكهربائي الى منازل المواطنين في عدة احياء سكنية بالطائف كحي ريحه ورحاب والواسط التي لا يملك اصحابها صكوكا شرعية في الطائف ويسكنون منازلهم التي يمتلكونها.وتستعد امانة الطائف لوضع آلية تتيح للمواطنين المعنيين الاستفادة من توجيه سموه بايصال التيار الكهربائي الى منازلهم التي تندرج تحت بند العشوائيات وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء.وكان المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج امين الطائف رفع احتياجات سكان هذه الاحياء الى سموه وحجم معاناتهم والصعوبات التي تواجههم وجاء توجيه سموه بسرعة ايصال التيار الكهربائي لمنازلهم .ويأتي ذلك بعد الانفراج النسبي قبل شهر رمضان لهذا العام حين وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية بايصال التيار الكهربائي لسكان حي الرميدة في الطائف ايضا. وكشف لـ«عكاظ» مصدر مسؤول في هذا السياق امس ان شركة الكهرباء انهت ما يقارب (1000) استمارة رخصة عمل لايصال التيار لاهالي الرميدة وارسالها الى امانة الطائف لسرعة اطلاق التيار للمنازل المستهدفة.يذكر ان توجيهات في اعوام سابقة أفضت بمنع ايصال التيار الكهربائي الى المنازل العشوائية التي لا يملك اصحابها صكوكا شرعية وذلك بهدف تنظيم تلك الاحياء السكنية ضمن مشروع تطوير وتحسين الاحياء العشوائية والحد من اعتداءات المواطنين على الاراضي البور.وقد ساهمت امانة الطائف في هذا الاطار بالحد من انتشار رقعة العشوائيات وعدم تمددها وقامت في خط مواز بسفلتة وتوسعة شوارع سكنية ضمن نطاق الاحياء العشوائية وانارتها وتنظيمها وتزويدها بالخدمات البلدية.