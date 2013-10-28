توصية بتشكيل لجان لفحص الإنتاج العلمي بجامعة سلمان

عبدالله القرني (الخرج)

ناقش المجلس العلمي بجامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالخرج، العديد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات المجلس من ترقيات وتعيينات ونقل والقيام بمهام علمية وغيرها.وقد أصدر المجلس عددا من التوصيات شملت الموافقة على تعيين كل من الدكتور ماجد بن علي الشريدة على وظيفة أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية بكلية التربية بوادي الدواسر، والدكتورة سعاد جابر محمد الفيفي على وظيفة أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بالخرج، والدكتور عبدالله بن حمد بن عبدالله الجمعان على وظيفة أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بالخرج، والدكتور ناصر بن راشد بن ناصر بن شيحان على وظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية التربية بالخرج.كما أوصى المجلس بترقية كل من الدكتور عبدالله بن عبدالله الجمعة الأستاذ المساعد بقسم هندسة الحاسب بكلية هندسة وعلوم الحاسب إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور صابر محمود محمد الكبير الأستاذ المشارك بقسم الرياضيات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية إلى رتبة أستاذ، والدكتور عصام رشدي الزهار الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور عتيق أحمد خان الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة إلى رتبة أستاذ مشارك.أوضح ذلك رئيس المجلس العلمي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، مبينا أن المجلس أوصى بتشكيل لجان محكمين لفحص الإنتاج العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية إلى رتب أعلى، بالإضافة إلى قيام عدد من أعضاء هيئة التدريس بمهام علمية خارج المملكة.