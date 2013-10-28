أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أصدقاء مرضى عرعر توفر سماعات لضعيفي السمع

Google+ Print
أصدقاء مرضى عرعر توفر سماعات لضعيفي السمع أصدقاء مرضى عرعر توفر سماعات لضعيفي السمع

 فليح ملاك (رفحاء)

أمنت لجنة أصدقاء المرضى بمدينة عرعر سماعات طبية عالية التقنية مع الشرائط والبطاريات لمن يعانون من الضعف الشديد بالسمع.وأوضح أمين اللجنة صالح بن راشد المسعود أن اللجنة أمنت سماعات ماركة (نايدا كيو 30 أس بي) بتكلفة 12 ألف ريال لطفل، وتأمين سماعات طبية ماركة (نايدا 3 يو بي NAIDA 3UP ) بتكلفة 12 ألفا 750 ريالا لطفلة، وكان الطفلان يعانيان من نقص سمع ثنائي الجانب منذ الولادة وهذه السماعات سويسرية الصنع، كما تم تأمين سماعات طبية إلكترونية ماركة (INO PRO CIC BE) بتكلفة 7 آلاف و500 ريال، لشاب يعاني من ضعف شديد بالسمع وذلك بعد إفادة الطبيب المعالج لتلك الحالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية