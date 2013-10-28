أصدقاء مرضى عرعر توفر سماعات لضعيفي السمع

فليح ملاك (رفحاء)

أمنت لجنة أصدقاء المرضى بمدينة عرعر سماعات طبية عالية التقنية مع الشرائط والبطاريات لمن يعانون من الضعف الشديد بالسمع.وأوضح أمين اللجنة صالح بن راشد المسعود أن اللجنة أمنت سماعات ماركة (نايدا كيو 30 أس بي) بتكلفة 12 ألف ريال لطفل، وتأمين سماعات طبية ماركة (نايدا 3 يو بي NAIDA 3UP ) بتكلفة 12 ألفا 750 ريالا لطفلة، وكان الطفلان يعانيان من نقص سمع ثنائي الجانب منذ الولادة وهذه السماعات سويسرية الصنع، كما تم تأمين سماعات طبية إلكترونية ماركة (INO PRO CIC BE) بتكلفة 7 آلاف و500 ريال، لشاب يعاني من ضعف شديد بالسمع وذلك بعد إفادة الطبيب المعالج لتلك الحالات.