26 مليوناً لـ 250 مشروعاً بحثياً بجامعة نجران‎

قايد آل جعرة (نجران)

كثفت جامعة نجران دعمها المادي للبحث العلمي حيث وصل هذا الدعم إلى أكثر من 26 مليون ريال على 5 مراحل.وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي البروفيسور محمد بن سلطان العسيري إنه على الرغم من العمر الزمني القصير للجامعة وتركيزها في سنواتها الأولى على أنها جامعة تدريسية شاملة تحوي أربع عشرة كلية شاملة جميع التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، إلا انها لم تغفل البحث العلمي الذي يعد إحدى وظائف الجامعة الرئيسة ويساهم بشكل مباشر في تفعيل دور عضو هيئة التدريس في التعلم المستمر الذي أصبح من الضرورة بمكان في هذا العصر.وفي هذا الإطار -والحديث للعسيري- أعلنت الجامعة مؤخرا عن 150 مشروعا بحثيا تمت الموافقة على دعمها للعام الحالي لمواصلة مسيرة الأبحاث المدعومة في مرحلتها الخامسة بقيمة تجاوزت 6 ملايين ريال، حيث يأتي ذلك بعد 4 مراحل سابقة تجاوزت تكاليفها 20 مليون ريال.وختم د. سلطان تصريحه بالتأكيد على أن جامعة نجران ومنذ تأسيسها أدركت أهمية الاستثمار في البحث العلمي لدوره البارز في بناء جسور تواصل متينة مع المجتمع وكذلك مع المنشآت الصناعية المختلفة، كما أدركت أن البحث العلمي هو القائد الحقيقي لأي جامعة لتساير الركب في مضمار التصنيفات العالمية.