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متضررو سيول تثليث يطالبون بصرف التعويضات

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متضررو سيول تثليث يطالبون بصرف التعويضات متضررو سيول تثليث يطالبون بصرف التعويضات

 عبدالله آل قمشة (بيشة)

طالب عدد من سكان محافظة تثليث صباح أمس بصرف تعويضات السيول التي داهمت المحافظة مؤخرا.وحسب مصادر «عكاظ» تم تداول رسالة جوال (تم التعرف على مصدرها) خلال الأيام الماضية، ما تسبب في تجمهر المواطنين أمام مبنى المحافظة.من جهته أكد لـ«عكاظ» محافظ تثليث سعد بن سفر بن زميع أنه استقبل في مكتبه عددا من المواطنين الذين تجمعوا أمام مقر المحافظة، وأوضح لهم أن التعويضات لم تصرف لأهالي تثليث بسبب اعتراض وزارة المالية وملاحظتها أن هناك مبالغة في عدد المتضررين المسجلة أسماؤهم في الكشوفات، مضيفا أن المحافظة سبق أن عرضت بهذا الشأن لمقام إمارة المنطقة، فيما تدخلت قوة أمنية من شرطة المحافظة وأقنعت المواطنين بمغادرة الموقع.

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