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دماء على الخبز تغلق مخبزاً شهيراً في نجران

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دماء على الخبز تغلق مخبزاً شهيراً في نجران دماء على الخبز تغلق مخبزاً شهيراً في نجران
أغلقت أمانة منطقة نجران مخبزا شهيرا بالمنطقة إثر تلقي بلاغ على هاتف طوارئ الأمانة 940 يفيد بوجود نقاط من الدم على كميات من الخبز بالأسواق المحلية.وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة عبدالعلي المكرمي أنه حين استلام البلاغ تم التوجه مباشرة لمقر المخبز حيث تم العثور على عدد من العمالة بالمخبز تظهر على أيديهم أعراض مرضية وبثور وجروح وتقرحات جلدية.وأضاف المكرمي أن جميع مراقبي الرقابة الشاملة تم انتقالهم على الفور إلى الأسواق المحلية لجمع كميات الخبز التي تم توزيعها داخل المنطقة والتحفظ عليها وتطبيق الانظمة والجزاءات الرادعة لمثل هذه الحالات.يذكر أن الأمانة تحفظت على العمالة لإجراء الكشوفات الطبية عليهم للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، حيث أظهرت الفحوصات الأولية سلامة جميع العاملين بالمخبز من الأمراض المعدية بعد الكشف المخبري بمستشفى الملك خالد بالمنطقة.وأهاب المكرمي بالمواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة والإبلاغ في حالة الاشتباه عن وجود أي مخالفات على هاتف البلاغات 940 على مدار الساعة للتأكد من ضمان سلامة الجميع.

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