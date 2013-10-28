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أسامة منير يهاجم باسم يوسف: أنا كنت باحترمك قبل اكتشافي سخريتك من أي شيء لجمع الأموال

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أسامة منير يهاجم باسم يوسف: أنا كنت باحترمك قبل اكتشافي سخريتك من أي شيء لجمع الأموال أسامة منير يهاجم باسم يوسف: أنا كنت باحترمك قبل اكتشافي سخريتك من أي شيء لجمع الأموال

كتب : محمد عاشور الإثنين 28-10-2013 00:12

هاجم الإعلامي أسامة منير، الإعلامي الساخر باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج"، رافضا بعض الإيحاءات التي وردت بلحلقة "البرنامج" الأولى من موسمه الثاني.

وقال منير، خلال برنامجه "أنا والنجوم وهوالك" على إذاعة "نجوم إف إم"، إن باسم يوسف طلب منه مع بداية "البرنامج" أن يقدم فقرة في البرنامج بدلا من شخصية "جماهير" التي يلعبها وليد منصور، مشيرا إلى أنه رفض طلب باسم "عشان مينفعش أتريق على جمهوري وبرنامجي".

وأضاف منير، أنه حضر حفل استلام باسم يوسف لجائزة "يوتيوب"، وهناك كرر باسم طلبه باشتراك "منير" في البرنامج، وتابع "وقتها شاهد بعض الفنانين أنني الذي رفضت طلبه بتجسيد شخصية جماهير".

وأشار منير إلى أن رفضه لما جاء في "البرنامج" جاء بعد سماعه لألفاظ لا تصح أن تدخل البيوت المصرية، حتى بعد التنويه بأن البرنامج للكبار فقط.

ووجه منير، رسالة إلى باسم يوسف "لازم تعمل احترام لفرق السن اللي بيننا، وأنا كنت باحترمك، قبل أن اكتشف إنك تسخر من أي شيء لجمع الأموال، فكنت تسخر من الرئيس السابق لأن خطاباته طويلة، والآن تسخر من الرئيس عدلي منصور لأن خطاباته قصيرة".

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