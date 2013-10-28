حادث مروع يصيب مدير صناعي المهد وأسرته ويقتل ابنه وقريبه

عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)

أصيب مدير المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة مهد الذهب فواز حمد فرعاوي وزوجته وعدد من افراد عائلته فيما توفي احد أبنائه وابن شقيقه اثر تعرضهم لحادث اصطدام مروع على الطريق الزراعي الرابط بين المدينة المنورة ومحافظة مهد الذهب والمعروف بطريق قريضة.وتعود تفاصيل الحادث المروع الذي تعرض له فرعاوي واسرته المكونة من خمسة اشخاص يرافقهم ابن شقيقه حينما كانوا في طريقهم من المدينة المنورة الى المهد عبر طريق قريضة وقرب بلدة الضميرية اصطدموا بمركبة اخرى كانت تسير في الاتجاه المقابل.وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالمدينة المنورة محمود بن محمد خياط بأنه قد باشرت الحادث اربع فرق تابعة للهلال الاحمر وفرقة تدخل سريع بجانب الاسعاف الجوي، مشيراً بأنه عند عملية فرز الحالات تبين وفاة شابين وإصابة ثلاث نساء وثلاثة رجال نقلوا على أثرها الى مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة اثنتان منهم عن طريق الاسعاف الجوي، مبيناً بأن بعض الحالات التي تم نقلها تعد حالاتها حرجة، مبينا بأنه تم نقل جثامين المتوفين الى ثلاجة الموتى بمستشفى المهد العام.ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي للمرور بمنطقة المدينة المنورة العقيد عمر بن حماد النزاوي بأنه باشرت الجهات المختصة الحادث فور ورود البلاغ، وفتح ملف تحقيق للحادث ولا تزال التحقيقات جارية. فيما ناشد العقيد النزاوي عابري هذا الطريق بأخذ الحيطة والحذر والالتزام باللوحات التحذيرية والإرشادية، مؤكداً بأن الطريق زراعي ويمر في منطقة مأهولة بالقرى والهجر، وتكثر به المنعطفات والمنحنيات والجمال السائبة.من جهة أخرى أوضحت مصادر طبية في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة بأن المصابين تم استقبالهم عن طريق الطوارئ وبعد الكشف السريري اتضح تعرضهم لإصابات بليغة، مشيرة بأن بعضهم حالته حرجة.