مشاركة فاعلة لمركز الابتكار التقني في يوم المهنة

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

شارك مركز الابتكار التقني لأنظمة المعلومات الجغرافية بجامعة أم القرى المدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بفريق مكون من مساعد نائب مدير المركز للشؤون الإدارية الدكتور حسن خرمي، والدكتور رمزي الزهراني، والدكتور محمد مقبل، والدكتور أنس باسلامة أعضاء المركز، وأنس داغستاني في فعالية يوم المهنة الذي أقيم مؤخرا بجامعة الملك عبدالله، وذلك بتقديم عروض مختلفة عن المركز ورؤيته وأهدافه والمحاور البحثية التي يرتكز عليها، بالإضافة إلى عرض نماذج من المشاريع البحثية التي تنفذها فرق العمل البحثية في المركز ومجالات وفرص العمل المتاحة بالمركز.وأوضح مساعد نائب مدير المركز للشؤون الإدارية الدكتور حسن خرمي أن ركن المركز حظي بزيارة رئيس جامعة الملك عبدالله الدكتور جان لو شامو الذي أعرب عن سعادته بما شاهده، مبديا رغبته في تعزيز مزيد من أواصر التعاون العلمي البناء بين جامعة الملك عبدالله وجامعة أم القرى واستمع إلى شرح وافٍ عن المركز.وأفاد بأن الفريق المشارك قام على هامش الفعاليات بزيارة نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للأبحاث المشرف على مركز الإبداع التقني للإنارة وترشيد الطاقة بالجامعة الدكتور جان فريشيه نقل له تحيات وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور هاني غازي، ووكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي مدير المركز الدكتور نبيل كوشك، وقدم له شرحا وافيا عن مركز الإبداع التقني لأنظمة المعلومات الجغرافية بجامعة أم القرى وأهدافه ومشاريعه، إلى جانب مناقشة سبل التعاون والتواصل العلمي بين مركزي الإبداع التقني التوأمين في الجامعتين.