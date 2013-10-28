حجز 130 مركبة دون لوحات

إبراهيم حضير (مكة المكرمة)

كشف الناطق الإعلامي بإدارة المرور في العاصمة المقدسة، النقيب الدكتور علي الزهراني أن مرور العاصمة المقدسة تمكن من حجز 130 مركبة خلال حملة التفتيش التي بدأتها قبل أسبوع تقريبا واستهدفت السيارات المخالفة التي يقوم ملاكها بطمس أو إخفاء لوحاتها، وكذلك السيارات ذات اللوحات التالفة وغير الواضحة بصورة تجعل قراءة أرقامها متعذرة، والسيارات التي تسير من دون لوحات بالإضافة إلى المركبات التي تستخدم آلات التحايل وتحجب لوحات المركبة بالريموت كنترول وتغير الأرقام بالتحريف فيها لإبعاد المخالفات عنهم وإلقائها على حساب غيرهم، من خلال تنفيذ جولات تفتيش في بعض أحياء وشوارع بالعاصمة المقدسة.وأبان أن الدوريات الأمنية احتجزت السيارات المخالفة لمدة 10 أيام مع تغريم قائد كل منها 500 ريال، والتأكيد على أنه في حالة تكرار المخالفة سيتم احتجاز السيارة لمدة شهر مع مضاعفة قيمة الغرامة.وأشار إلى أن مخالفة طمس اللوحات تعد تغييرا لهوية السيارة، لأن هذا الإجراء يجعل من المستحيل التعرف عليها مرة أخرى في حالة وقوع جريمة أو حادثة، مبينا أن البعض يلجأ إلى إخفاء اللوحات حتى يتمكنوا من الهروب من نظام «ساهر» الخاص برصد السرعة.وطالب الزهراني بالتقيد بتعليمات المرور وعدم المخالفة بأي وسيلة كانت، مؤكدا أن المخالفين سيعرضون أنفسهم للعقوبة وتطبيق النظام بحقهم.