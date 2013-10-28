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طالبات الطب يقفن على مسار العمل الميداني

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 أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

يستعد فريق من طالبات السنة التحضيرية المسار الطبي بكلية الطب بجامعة أم القرى لزيارة ميدانية لمركز مكة الطبي بالعاصمة المقدسة صباح يوم السبت المقبل، للاطلاع على سير العمل في المستشفى وعلى مهارة التواصل مع الآخرين بفاعلية وإنتاجية أكثر، ضمن برنامج الخطة العملية المعدة لطالبات القسم بالجامعة، بالإضافة لزيارة قسم الأطفال بالمستشفى والأقسام الأخرى. وذكرت المتحدثة الإعلامية باسم طالبات المجموعة 20 من طالبات كلية الطب بجامعة أم القرى المتدربة خلود بن وليد عباس مؤمنة أن الفريق الزائر يتكون من 26 طالبة متدربة بإشراف المدربة خلود أبو صلب من جامعة أم القرى للوقوف ميدانيا على مختلف المراكز الطبية والأقسام بمستشفى مركز مكة الطبي بالعاصمة المقدسة، مبينة أن تلك الزيارة ضمن البرنامج العملي للمجموعة (20) المسار الطبي بجامعة أم القرى بالعاصمة المقدسة، مشيرة إلى أنه قد تم تشكيل فريق إعلامي للمجموعة لمتابعة وبث فعالياتها لوسائل الإعلام المختلفة.

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