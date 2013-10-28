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القرارات المعطَّلة في هرم الأولويات وتجاوب الأمانة مُرضٍ

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بعد تعيينه نائباً لرئيس البلدي .. أبو حفاش لـ عكاظ :

 علي بن غرسان (مكة المكرمة)

تعهد نائب رئيس المجلس البلدي في مكة المكرمة الدكتور خالد أبو حفاش الذي صدر قرار تعيينه نائبا مطلع الأسبوع، بالعمل على دفع عجلة العطاء في المجلس بما يحقق طموحات وثقة أهالي مكة المكرمة وزوراها وثقة المسؤولين، مؤكدا أن تجاوب أمانة العاصمة المقدسة مع المجلس البلدي مرضٍ ويصب في الصالح العام.وقال لـ«عكاظ» أمس: «في المجلس البلدي سنركز في المرحلة المقبلة على تنفيذ القرارات المعطلة التي اتخذت في جلسات سابقة وسنبحث سبل تفعيلها، فالمجلس وخلال دورتين الآن قدم العديد من القرارات التي تخدم الصالح العام لكن هناك عوائق وقفت أمام تنفيذها لذا سنعمل على التنفيذ، فمكة تحتاج لمزيد من العمل الدؤوب سيما أن الأمانة وفي عهد ذهبي كعهد الأمين الدكتور أسامة البار تفتح قنوات حوار مع المجلس وتنصت لكل المطالب وتسعى جاهدة للتنفيذ الفوري، لكن تعترض العمل مجموعة معوقات وفي اعتقادي أن تكاتف الجهود سيقود للنجاح».وزاد أبو حفاش: «مازلت أعمل على أعداد خطة متكاملة لتقديمها لرئيس المجلس البلدي الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ والتي ستحمل الرؤية التي سمضي من خلالها في مهامي الجديدة ولازلت أرى أن التواصل مع المجتمع من خلال قنوات التواصل المتعددة واحد من أبرز عوامل نجاح المجلس».

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