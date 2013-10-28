العثور على جثة مصرى والبحث عن عشرات المهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا

أكدت مصادر أمنية ليبية، أن العشرات من المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا الحدود من مصر إلى ليبيا ضلوا طريقهم، فجر الأحد، وسط الصحراء الليبية، بعد أن تركهم المهربين وفور علم الأجهزة الأمنية تم إرسال دوريات بحث تمكنت من العثور على إحدى الجثث لأحد المهاجرين وما زالت عمليات البحث جارية.

كما أعلن المكتب الإعلامى لغرفة العمليات الأمنية المشتركة بمدينة طبرق الليبية، منذ قليل، أن العشرات من المصريين الذين دخلوا الأراضى الليبية بالطرق غير الشرعية تائهون فى الصحراء الليبية جنوب طريق طبرق - إجدابيا فى المنطقة قبل بوابة 200 وفى الاتجاه الجنوبى فى عمق الصحراء بمنطقة وادى الطوق على بعد حوالى 100 كيلو متر.

وورد بلاغ لغرفة العمليات الأمنية المشتركة، بقيام المهربين وتجار الهجرة غير الشرعية، بترك عشرات المهاجرين فى الصحراء، فجر الأحد، فقامت الغرفة بإرسال دوريات من حرس الحدود بعدد 26 سيارة صحراوية مجهزة، للبحث عن المفقودين وتمكنت إحدى الدوريات من العثور على أحدى الجثث، مساء أمس، وتوقفت عمليات البحث بسبب الظلام على أن يتم استئناف البحث مع أول ضوء من فجر الاثنين.

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