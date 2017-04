وفاة أسطورة الروك Lou Reed

توفي اليوم مطرب الروك الأسطورة Lou Reed ،مؤسس فريق " The Velvet Underground " عن عمر ناهز 71 عاماً.

ولم يتم الكشف حتى الأن عن أسباب وفاة المطرب الأمريكي، الذي كان قد خضع لعملية زراعة كبد في آيار/مايو الماضي، حسب ما ذكرت مجلة "رولينج ستونز" الموسيقية.

واشترك Reed مع الموسيقي الويلزي John Cale في 1964 في تأسيس فريق " The Velvet Underground " الذي كان بمثابة ثورة في عالم موسيقى الروك.

وكان أول ألبوم له "The Velvet Underground & Nico "، إذ التقط صورته الفنان Andy Warhol ، وأصبح بمثابة مرجع أساسي لهذا النوع من الموسيقى.

يذكر أن آخر عمل اشترك به Reed كان " Lulu" عام 2011 بالتعاون مع فريق موسيقى الميتاليكا.