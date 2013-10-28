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وفاة أسطورة الروك Lou Reed

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وفاة أسطورة الروك Lou Reed وفاة أسطورة الروك Lou Reed

توفي اليوم مطرب الروك الأسطورة Lou Reed ،مؤسس فريق " The Velvet Underground " عن عمر ناهز 71 عاماً.
ولم يتم الكشف حتى الأن عن أسباب وفاة المطرب الأمريكي، الذي كان قد خضع لعملية زراعة كبد في آيار/مايو الماضي، حسب ما ذكرت مجلة "رولينج ستونز" الموسيقية.
واشترك Reed مع الموسيقي الويلزي John Cale في 1964 في تأسيس فريق " The Velvet Underground " الذي كان بمثابة ثورة في عالم موسيقى الروك.
وكان أول ألبوم له "The Velvet Underground & Nico "، إذ التقط صورته الفنان Andy Warhol ، وأصبح بمثابة مرجع أساسي لهذا النوع من الموسيقى.
يذكر أن آخر عمل اشترك به Reed كان " Lulu" عام 2011 بالتعاون مع فريق موسيقى الميتاليكا.

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