نهيان يبحث التعاون مع وزيرة الاقتصاد اليابانية

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، بقصره مساء أمس، ماتسو شيما وزيرة الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية والوفد المرافق لها.

وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر حول سبل تطويرالعلاقات الثنائية بين اليابان والامارات بشكل عام خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة.

زيارة

وقالت الوزيرة اليابانية: إنها في زيارة لمدة ثلاثة أيام لحضور معرض نجاح للتعليم العالي الذي يبدأ غدا في مركز ابوظبي للمعارض تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.

وأضافت أن اليابان تشارك هذه المرة بجناح كبير جدا في المعرض وانها ستلقي فيه كلمة حول التعليم في اليابان وحول العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال التعليم العالي. وأكدت ان اهتمام بلادها بتطوير هذه العلاقات أثمر عن افتتاح مكتب لتطوير التعليم/ اي دي او/ في ابوظبي خلال اغسطس الماضي ومكتب مماثل في اليابان.

إشادة

واشادت ماتسو شيما بالتقدم الذي حققته الامارات في حقل التعليم العالي وادخال التكنولوجيا الحديثة في المناهج والادارة.. مؤكدة ان بلادها مستعدة لاستقبال نحو 500 طالب وطالبة من الامارات للدراسة في مختلف التخصصات في الجامعات اليابانية خلال السنوات الخمس القادمة.

حضر المقابلة أعضاء الوفد المرافق للوزيرة ويوشيهيكو كامو سفير اليابان لدى الدولة.