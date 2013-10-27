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بروس: ضربة جزاء المحمدي؟ إنها نكتة

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بروس: ضربة جزاء المحمدي؟ إنها نكتة بروس: ضربة جزاء المحمدي؟ إنها نكتة

وصف ستيف بروس المدير الفني لهال سيتي ضربة الجزاء التي احتسبت ضد فريقه في مباراة توتنام هوتسبر بالنكتة.

احتسبت ركلة جزاء على هال سيتي إثر ملامسة الكرة ليد أحمد المحمدي لاعب منتخب والظهير الأيمن في الفريق الإنجليزي.

هذه الركلة أهدت توتنام الفوز قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء، وتسببت في الخسارة الرابعة لهال سيتي هذا الموسم.

وقال بروس عقب اللقاء: "إنها نكتة.. الكرة اصطدمت بقدمي المحمدي ثم ارتفعت ولمست يديه، كيف يحتسب الحكم ركلة جزاء في تلك الظروف؟".

وتابع "أنا محبط لأن هناك لاعبين في فريقي كانوا يحلمون باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، الآن هم يسألون أنفسهم لماذا لا يفوزون رغم العروض التي يقدموها وبأخطاء غيرهم".

ويحتل هال سيتي المركز العاشر بعد جمع 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين بعد انقضاء 9 جولات من عمر الموسم.

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