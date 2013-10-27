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إصابة 16 بينهم 10 طلاب باشتباه التهاب الغدة النكافية بالدقهلية

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إصابة 16 بينهم 10 طلاب باشتباه التهاب الغدة النكافية بالدقهلية إصابة 16 بينهم 10 طلاب باشتباه التهاب الغدة النكافية بالدقهلية

كتب : صالح رمضان منذ 35 دقيقة

صرح الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن لجان المتابعة بالمدرية تمكنت اليوم من اكتشاف 16 شخصا من بينهم 10 طلاب مصابين باشتباه التهاب الغدة النكافية في مراكز ميت غمر والسنبلاوين وبلقاس والمنصورة.

وقال "حجازي"، في تصريح لـ"الوطن"، إننا قررنا عزل المصبين للعلاج في منازلهم مع إعطائهم جرعات من المضادات الحيوية ومخفضات الحرارة اللازمة.

وأضاف أن جميع المصابين حالتهم الصحية في تحسن، وأنهم في طريقهم إلى التماثل للشفاء، ولم يتم حجز أي منهم داخل المستشفيات الحكومية.

وأعلن عن قيام مديرية الصحة بعمل ندوات تعريفية من خلال الإدارات المختصة والقوافل الطبية لتوعية المواطنين بأعراض المرض وطرق العلاج منه.

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