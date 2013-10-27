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محافظ سوهاج يشهد جلسة صلح بين عائلتى الجبارنة والعويسات بجرجا

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محافظ سوهاج يشهد جلسة صلح بين عائلتى الجبارنة والعويسات بجرجا محافظ سوهاج يشهد جلسة صلح بين عائلتى الجبارنة والعويسات بجرجا

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، صلح عائلتى الجبارنة والعويسات، اليوم، بقرية المساعيد الغربية بمركز ومدينة جرجا، بحضور اللواء أكرم توفيق، مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب نائبًا عن اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد هاني يوسف، مأمور مركز العسيرات، والمستشار أبو المجد أحمد على، رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة رؤساء مدينتى جرجا والمنشاة وعدد من قيادات الشرطة ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات الشعبية والتنفيذية وعمد ومشايخ وكبار عائلات جرجا .
> وأشاد المحافظ بجهود مديرية الأمن ولجنة المصالحات بالمحافظة فى إتمام هذا الصلح بين الأطراف المتنازعة، مشيرًا إلى أهمية حل المنازعات بشكل ودى طبقًا لتعليمات الشريعة الإسلامية التى تدعو إلى العفو والصفح عند المقدرة، موجهًا الشكر لكل من ساهم فى إتمام هذا الصلح وسعى إليه ولو بكلمة طيبة .

وترجع الخصومة بين العائلتين إلي نشوب مشاجرة بينهما أدت إلي وقوع عدد من الإصابات بالعائلتين بعضها إصابات خطيرة وخاصة بعائلة الجبارنة، وقررت لجنة المصالحات تغريم عائلة العويسات مبلغ وقدرة 250 ألف جنيه نتيجة ما حدث، على أن يتعهد الطرفان بالالتزام بالكامل بما قررته اللجنة .

وصرح المستشار أبو المجد، أن محافظة سوهاج احتلت المركز الأول على مستوى الجمهورية فى إنهاء الخصومات الثأرية، وفقًا للتقارير الأمنية، مشيرًا إلى أنه لم يتبق فى سوهاج إلا 32 خصومة فقط .

وألقى اللواء أكرم توفيق كلمة شكر، هنأ خلالها المحافظ على مشاركته الدائمة فى مجالس المصالحات وقدم التهنئة للعائلتين وأهالى العسيرات على إتمام هذا الصلح، وقال نعاهدكم على بذل أقصى جهد وتقديم أرواحنا لتحقيق الأمن والأمان لكم .

وقدم المحافظ الشكر لأهالى العسيرات ولأفراد العائلتين، مشيرًا إلى أن الأمر الوحيد الذى لا يتردد فيه إطلاقًا هو حضور مراسم الصلح، وذلك ابتغاء الثواب من المولى عز وجل، والتواجد وسط الأهالى والجماهير .

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