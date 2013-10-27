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"بدران" يتوجه بالشكر لقيادات وكوادر "النور" بعد فوزه بـ"أمانة الإسكندرية"

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"بدران" يتوجه بالشكر لقيادات وكوادر "النور" بعد فوزه بـ"أمانة الإسكندرية" "بدران" يتوجه بالشكر لقيادات وكوادر "النور" بعد فوزه بـ"أمانة الإسكندرية"

كتب : سعيد حجازي منذ 16 دقيقة

وجه الدكتور عبدالله بدران عضو الهيئة لحزب النور، الشكر لقيادات وكوادر النور بمحافظة الإسكندرية بعد فوزه بالتزكية في انتخابات منصب الأمين العام للمحافظة.

وقال بدران، إنه يتوجه لإخوانه من الحزب بالشكر على هذه الثقة ويدعو الله أن يوفقنه ليكون أهلا لها كما قدم الشكر للدكتور طارق فهيم الأمين السابق قائلا: "إنه سيتعب من بعده بمسيرة جهده الذي شهد به الجميع داعيا الله أن يوفقه في المهام الجديدة".

وأكد بدران، أن المرحلة القادم تحتاج لعمل دؤوب لخدمة أبناء المحافظة خلال رسالته لكوادر الحزب قائلا: "المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهد والعمل الدائم لخدمة شعبنا وأهلنا في الإسكندرية، وفقكم الله جميعا إلى ما يحبه ويرضاه".

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