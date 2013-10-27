فانتازيا – خطاب من رئيس ريال مدريد لإعادة بيل إلى توتنام

هذا التقرير خيالي لم يحدث، فقط هو ساخر بعد ما حدث في مباراة برشلونة وريال مدريد بقمة الدوري الإسباني مساء السبت.

جاريث بيل المنتقل من توتنام إلى ريال مدريد هذا الصيف بـ100 مليون يورو، أخفق في أداء عرض جيد خلال الكلاسيكو الذي فاز به برشلونة بنتيجة 2-1.

وبعد هذا الإخفاق في أول مباراة لبيل كأساسي مع ريال مدريد بحدث كبير، جاء هذا التقرير الوهمي من فانتازيا انتشرت في بعض المواقع الأوروبية:

"عزيزي أو عزيزتي مالك توتنام..

تحية طيبة وبعد.

أرسل إليكم هذا الخطاب بشأن البضاعة التي تعاقدت عليها منذ أشهر قليلة بما يوازي 100 مليون يورو، تحت اسم صفقة جاريث بيل.

للأسف هذه البضاعة اكتشفنا بها بعض العيوب، التي لم تكن ظاهرة في البداية ولم تختطرونا بها.

هذه الأشياء مثل:

1) مكسور في عدة مناطق، خاصة في الظهر الذي اكتشفنا فيه أثار لحام واضح.

2) لا يعمل جيدا مع نظام تحكم كريستيانو رونالدو.

3) لا يفعل الأشياء المكتوبة في الورقة التي رأيناها ونحن نشتري البضاعة.

وبناء على ذلك، نأمل في إعادة البضاعة لديكم أو استبدالها كما تنص لوائحكم قبل مرور 3 أشهر من العرض.

ولكم فائق التحية.