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حجز دعوى بطلان قرار "السيسي" بعزل "مرسي" للحكم في جلسة 24 نوفمبر

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حجز دعوى بطلان قرار "السيسي" بعزل "مرسي" للحكم في جلسة 24 نوفمبر حجز دعوى بطلان قرار "السيسي" بعزل "مرسي" للحكم في جلسة 24 نوفمبر

كتب : محمد العمدة الأحد 27-10-2013 17:55

حجزت محكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية المقامة من المحامي طارق الكاشف والتي طالبت ببطلان قرار الفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع، بعزل الرئيس محمد مرسي، للحكم في جلسة 24 نوفمبر المقبل.

واستندت الدعوى على نص المادتين 132 و146 من الدستور، واللتين تضمنتا أن مدة ولاية الرئيس 4 سنوات تبدأ من بداية نهاية مدة سلفه، وأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، في حين أن وزير الدفاع هو قائدها العام.

وأكد طارق الكاشف، انعدام صلته بأي تيار أو حزب سياسي، وأنه يهدف فقط طبقًا لصحيفة دعواه بأن يحترم الجميع مبادئ القانون المستقرة ويتوقف الصراع بين المصريين في تظاهرات تسفك فيها الدماء.

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