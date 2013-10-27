"الخمسين" تقر: "حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية"

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين الأحد 27-10-2013 18:04

علمت "الوطن" أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال اجتماعها المغلق مساء اليوم؛ للتصويت على باب الحقوق والحريات، أقرت المادة 47 الخاصة بحرية الاعتقاد، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليها ليصبح نصها "حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتنظم الدولة بناء دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية وفقا لما ينظمه القانون".

وانتهت اللجنة من التوافق على المواد 40 و41 و42 و43 و44 و46 و47 و48 و49 دون إدخال أي تعديلات مع تغييرات بسيطة في الصياغة.