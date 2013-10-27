عماد أديب يفتح ملف "تظاهر الإخوان بالجامعات" في "بهدووء": الجماعة تسعى لإيقاف العملية التعليمية

كتب : فاطمة النشابي الأحد 27-10-2013 11:01

ناقش الإعلامي عماد الدين أديب، في حلقة أمس من بر نامجه "بهدووء" والذي يذاع على شاشة "سي بي سي" مشاكل الجامعات والتوتر الحالي؛ بسبب التظاهرات التي تؤثر على استقرار العملية التعليمية.

وقالت "هالة السعيد" عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الشباب أكثر الناس حماسًا، وهو أمر ليس جديدًا على الجامعات خاصة بعد 30 يونيو، وانقسام الشباب بين مؤيد ومعارض.

وأوضحت، أنها ليس لديها أي مشكلة في تظاهر الطلاب، لكن بشرط عدم التجاوز وبهدف تعليمهم كيفية التظاهر، مشيرة إلى أن الموقف معقد للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد حاليًا؛ لإثبات مواقفهم، مضيفة أن "الجامعة تمنع الإعلان عن الاتجاهات السياسية أثناء الانتخابات تجنبا للمشاكل".

واستكمل "توفيق نور الدين" نائب رئيس جامعة الأزهر، قائلاً: تبنينا عدم بدء الدراسة إلا بعد استتباب الأمن داخل الجامعة، مؤكداً أن هذا القرار لم يكن سياسيًا للطبيعة الخاصة بجامعة الأزهر.

وقال إن التظاهرات بقراءة المشهد الحالي وبالاعداد لا تتعدى نسبة الـ10% من مجموع الطلاب، مضيفًا أن لدى الجامعة لائحة يتم تطبيقها على الطلاب، وهو مادفعهم للتظاهر في الخارج والاحتكاك بالشرطة.

ونفى أن تكون الاحتجاجات الحالية فئوية، لكنها تهدف إلى إيقاف العملية التعليمية، وقال إن الجامعة تتبنى الإسلام الوسطي وليس تكفير المخالف في الرأي لكن هناك من لا يريد سماع الحقيقة، مؤكدًا أنه لا مشكلة مع التظاهر السلمي وسنتحمل بعض التجاوزات لكن لن نقبل بوقف الدراسة.

من جانبه، قال محمد الطوخي، نائب رئيس جامعة عين شمس، إن تظاهرات الإخوان بدأت من أول يوم من بداية العام الدراسي بتظاهرات في جامعات منفصلة، تبعتها مظاهرات أكبر في اليوم الثاني، مشيرًا إلى أن اكبر حشد لا يتجاوز 300 طالب، والخطورة هي المواجهة بين مؤيد ومعارض داخل الجامعة والاحتكاك بينهما.

وأضاف "الإخوان يسعون لاستفزاز الطلبة لإثارة التوتر داخل الجامعة"، لافتًا إلى أن هدف الجامعة هو استمرار وانتظام العملية التعليمية كهدف أساسي. وطالب الطوخي بتوعية الطلاب بحقوقهم وواجباتهم والبعد بالسياسة والتحزب عن الجامعات.