بالصور| لوحة استعراضية هندية ساحرة تُعلن إطلاق "MBC بوليوود"

كتب : فاطمة النشابي الأحد 27-10-2013 11:45

انطلقت رحلة المنافسات الحماسية المباشرة بين المواهب المتأهّلة والمشاركة في المرحلة النصف نهائية من Arabs Got Talent على MBC4 وMBC مصر، مساء أمس.

مع بداية العروض الحيّة على المسرح، واستعراض 8 مواهب لأفضل ما لديها، على مرأى ومَسمَع الملايين من المشاهدين، باتت الكلمة الفصل الآن لكل من الجمهور ولجنة التحكيم معاً، إذ يُحدّد الجمهور أولاً وعبر التصويت، هوية الفائز من بين المشتركين الثمانية الذين يقدّمون استعراضاتهم في كل حلقة، بينما يقع على عاتق لجنة التحكيم اختيار فائزٍ ثانٍ، ليغادر بذلك 6 مشتركين في كل أسبوع، ويتأهّل اثنان فقط إلى المرحلة النهائية.

وخلال الحلقة، وبعد متابعة 8 عروض شيّقة، منح الجمهور ثقته لـ"فرقة شيّاب" من الكويت التي قدّمت استعراضاً كوميدياً راقصاً، فتأهّلت بعد حصولها على أعلى نسبة من التصويت، فيما وقع اختيار لجنة التحكيم على "محمد الديري" من فلسطين الذي أبدع لوحة فنية بالنقش على الجدار، قدم فيها تكريماً للفنان الكبير الراحل وديع الصافي، ليصبح بذلك الـ "شيّاب" و"محمد الديري" أول المتأهّلين إلى المرحلة النهائية.

أما مفاجأة الحلقة المباشرة الأولى من المرحلة النصف نهائية، فتمثّلت بلوحة استعراضية "بوليوودية" ساحرة، أدّتها فرقة محترفة حضرت خصيصاً من الهند إلى استديوهات MBC في بيروت، وعلى رأسها نجمة بوليوود الممثلة الحسناء "كارينا كابور"، لتُعتبَر بمثابة الإعلان الرسمي عن إطلاق قناة "MBC بوليوود"، المولود الجديد الذي يحمل الرقم 14 في باقة القنوات المنتمية إلى "مجموعة MBC".