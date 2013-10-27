أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

بالصور| لوحة استعراضية هندية ساحرة تُعلن إطلاق "MBC بوليوود"

Google+ Print
بالصور| لوحة استعراضية هندية ساحرة تُعلن إطلاق "MBC بوليوود" بالصور| لوحة استعراضية هندية ساحرة تُعلن إطلاق "MBC بوليوود"

كتب : فاطمة النشابي الأحد 27-10-2013 11:45

انطلقت رحلة المنافسات الحماسية المباشرة بين المواهب المتأهّلة والمشاركة في المرحلة النصف نهائية من Arabs Got Talent على MBC4 وMBC ، مساء أمس.

مع بداية العروض الحيّة على المسرح، واستعراض 8 مواهب لأفضل ما لديها، على مرأى ومَسمَع الملايين من المشاهدين، باتت الكلمة الفصل الآن لكل من الجمهور ولجنة التحكيم معاً، إذ يُحدّد الجمهور أولاً وعبر التصويت، هوية الفائز من بين المشتركين الثمانية الذين يقدّمون استعراضاتهم في كل حلقة، بينما يقع على عاتق لجنة التحكيم اختيار فائزٍ ثانٍ، ليغادر بذلك 6 مشتركين في كل أسبوع، ويتأهّل اثنان فقط إلى المرحلة النهائية.

وخلال الحلقة، وبعد متابعة 8 عروض شيّقة، منح الجمهور ثقته لـ"فرقة شيّاب" من الكويت التي قدّمت استعراضاً كوميدياً راقصاً، فتأهّلت بعد حصولها على أعلى نسبة من التصويت، فيما وقع اختيار لجنة التحكيم على "محمد الديري" من فلسطين الذي أبدع لوحة فنية بالنقش على الجدار، قدم فيها تكريماً للفنان الكبير الراحل وديع الصافي، ليصبح بذلك الـ "شيّاب" و"محمد الديري" أول المتأهّلين إلى المرحلة النهائية.

أما مفاجأة الحلقة المباشرة الأولى من المرحلة النصف نهائية، فتمثّلت بلوحة استعراضية "بوليوودية" ساحرة، أدّتها فرقة محترفة حضرت خصيصاً من الهند إلى استديوهات MBC في بيروت، وعلى رأسها نجمة بوليوود الممثلة الحسناء "كارينا كابور"، لتُعتبَر بمثابة الإعلان الرسمي عن إطلاق قناة "MBC بوليوود"، المولود الجديد الذي يحمل الرقم 14 في باقة القنوات المنتمية إلى "مجموعة MBC".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017

مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن

مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن