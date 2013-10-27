اقتصار جلسات محاكم إدفو على تجديد الحبس بسبب إضراب المحامين

واصل اليوم، عشرات المحامين بمحكمة إدفو، إضرابهم عن حضور الجلسات وعدم سدادهم أية رسوم قضائية بخزينة المحكمة، وعدم قيد أية دعاوى قضائية جديدة.

كما اقتصرت أغلب الجلسات المنعقدة اليوم الأحد، على نظر تجديد حبس المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا، كما تم تأجيل الجلسات المحددة فى الدوائر القضائية اليوم، وهى دوائر (مدنى جزئى وجنح مستأنفة ومحكمة الأسرة) إلى شهرى ديسمبر ويناير القادمين، بسبب عدم حضور المحامين.

وكان عشرات المحامين بمحكمة إدفو الجزئية، قد دخلوا منذ بداية الأسبوع الماضى تقريبا فى إضراب مفتوح عن حضور الجلسات، حتى يتم تلبية مطالبهم بتعديل الدوائر القضائية بمحكمة إدفو الجزئية، التى تم تقليص بعض دوائرها فى بداية العام القضائى الحالى، اعتبارا من أول أكتوبر الجارى.

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