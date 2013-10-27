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مدير أمن سوهاج يتقدم جنازة أمين الشرطة ضحية أسرة متهم بحرق نقطة العتامنة

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مدير أمن سوهاج يتقدم جنازة أمين الشرطة ضحية أسرة متهم بحرق نقطة العتامنة مدير أمن سوهاج يتقدم جنازة أمين الشرطة ضحية أسرة متهم بحرق نقطة العتامنة

كتب : خالد الغويط منذ 2 دقيقة

تقدم اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، المشيعين في جنازة أمين الشرطة الذي لقي مصرعه اليوم برصاص أقارب المتهم الرئيسي في حرق نقطة شرطة العتامنة بمركز طما، انتقامًا من الشرطة لإلقائها القبض على المتهم.

حضر مراسم تشييع الجثمان الذي دُفن بمسقط رأسه بقرية المدمر غرب مدينة طما، جمع من أهالي القرية والقرى المجاورة وزملاء الشهيد وضباط وقيادات مديرية أمن سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد حسين حامد، مدير مباحث سوهاج، يفيد تمكن رجال المباحث من القبض على عزيز م. م. (44 عامًا - عامل - مطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة حرق نقطة شرطة العتامنة دائرة المركز عقب ثورة 30 يونيو).

ودارت اشتباكات بالرصاص بين المتهم وأقاربه من جانب ورجال الشرطة من جانب آخر أثناء القبض عليه، وعقب ذلك قطع أقارب المقبوض عليه طريق "أسيوط - سوهاج" الزراعي لعدة ساعات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تفريقهم.

وتم، اليوم، استهداف سيارة شرطة كانت تؤمن سيارة نقل أموال خاصة بهيئة البريد، ما نتج عنه مصرع حمدي محمد أحمد (أمين شرطة - مقيم بقرية المدمر دائرة المركز)، إثر إصابته بطلق ناري بالصدر، كما أصيب عبدالحميد محمد علي (أمين شرطة) بطلق ناري بالقدم.

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