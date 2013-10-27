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تعرفى على طرق فحص الثدى للكشف عن الأورام

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تعرفى على طرق فحص الثدى للكشف عن الأورام تعرفى على طرق فحص الثدى للكشف عن الأورام

أورام الثدى من أكثر أنواع الأورام، التى تصيب النساء على مستوى العالم، كما زادت مؤخرا نسب الإصابة به عند النساء فيما قبل الأربعين، وقد وصلت تلك النسبة فى بعض البلدان إلى 25%.

نصح الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة بضرورة الفحص الذاتى للثدى، حيث تساعد السيدات والفتيات فى الكشف المبكر عن أورام الثدى وهو ما يساهم بشكل كبير فى نجاح العلاج، وذلك بشكل دورى على الأقل لمرة واحدة شهريا، وهذا الفحص يتم باتباع ثلاثة خطوات هى:

1- الوقوف أمام المرآة وملاحظة أى تغير فى شكل وحجم ومستوى الثديين، واختلاف أى منهم عن الآخر بصورة غير طبيعية وغير معتادة.
> 2- الانحناء للأمام والتأكد من أن كلا الثديين متساويين فى الحجم ولم يطرأ على أى منهم تغيير.
> 3- النوم على الظهر مع فحص كل ثدى بشكل دائرى فيما حول الحلمة وفحص المنطقة أسفل الإبط للتأكد من عدم وجود أى تكتلات حديثة أو غير طبيعية.

كما نصح أبو النجا النساء بعد سن الأربعين، بإجراء الفحص بأشعة المامو جراف مرة واحدة سنويا، إضافة للفحص الذاتى الشهرى، وفى حالة وجود حالات وراثية للإصابة بأورام الثدى يفضل أن يبدأ الفحص بالمامو جراف بشكل مبكر قبل بلوغ الأربعين.

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مصر 365