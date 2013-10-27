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انتهت - الزمالك 3-0 الإنتاج الحربي

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انتهت - الزمالك 3-0 الإنتاج الحربي انتهت - الزمالك 3-0 الإنتاج الحربي

تابعوا مع FilGoal.com تغطية مباشرة لأحداث مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في دور الثمانية من بطولة كأس .

وكان الزمالك قد عبر طنطا برباعية نظيفة في دور الـ16، بينما فاز الإنتاج في نفس الدور على حلوان بهدفين مقابل هدف.

وتشهد المباراة منافسة من نوع خاص بين إثنين من أبناء الزمالك، حلمي طولان المدير الفني للفريق الأبيض وإسماعيل يوسف المدير الفني للفريق العسكري.

ويدفع طولان بتشكيل مكون من عبد الواحد السيد، محمد عبد الشافي وحمادة طلبة وصلاح سليمان وحازم إمام، أحمد عيد وأحمد توفيق وهاني سعيد ومؤمن زكريا وشيكابالا، أحمد جعفر.

- جعفر يهدر فرصتين متتاليتين، ومؤمن زكريا يسدد من داخل الست ياردات يتصدى لها عصام محمود.

- في أول ظهور لعبد الواحد السيد منذ بداية المباراة، يتصدى الحارس الدولي السابق لتسديدة قوية من الركلة الحرة غير المباشرة.

- في الدقيقة 78 يرسل حازم إمام عرضية من الجانب الأيمن على رأس أحمد جعفر، يحولها الأخير داخل المرمى.

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فيديو اليوم السابع

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