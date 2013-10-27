مصر تواجه زامبيا استعدادا لغانا

يواجه منتخب مصر نظيره الزامبي يوم 14 نوفمبر المقبل استعدادا لمباراة غانا في إياب المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014.

وتلعب مصر مع غانا يوم 19 نوفمبر وتحتاج للفوز بفارق خمسة أهداف، بعد الخسارة في كوماسي 6-1.

وقال سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لبرنامج "الكورة على كبير" على إذاعة "ميجا إف إم": "يجتمع أعضاء المجلس للاتفاق على دفع 50 ألف دولار من أجل مواجهة زامبيا".

وتنافست زامبيا مع غانا على بطاقة التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات، قبل أن يخطفها النجوم السوداء.

يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة غانا بمعسكر مغلق بداية من 10 نوفمبر، وودية قبل المباراة.