اتحاد الكرة لمنتخب مصر: مفيش مستحيل

كشف سيف زاهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن عقد أربع جلسات مع لاعبي المنتخب للتأكيد على ضرورة التمسك بالأمل أمام غانا.

وتلعب مصر مع غانا يوم 19 نوفمبر وتحتاج للفوز بفارق خمسة أهداف، بعد الخسارة في كوماسي 6-1.

وقال زاهر لبرنامج "الكورة على كبير" على إذاعة "ميجا إف إم": "عقدنا أربع جلسات غير معلن عنها في الإعلام مع لاعبي منتخب مصر لنؤكد لهم أهمية مباراة غانا المقبلة، وضرورة التمسك بالأمل".

وتابع "لا توجد مستحيلات في كرة القدم، وهذا ما حاولنا نقله إلى اللاعبين".

وتبدأ مصر الاستعداد لمواجهة غانا بداية من يوم 10 نوفمبر، وتواجه زامبيا وديا يوم 14 من نفس الشهر.