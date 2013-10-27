"أديسون الإمارات"يحصد 6 ميداليات فوق الذهبية بمعرض بريطانيا للاختراع

أهدى " أديسون الإمارات " المخترع والمبتكر الإماراتي أحمد عبدالله مجان دولة الإمارات العربية المتحدة أمس ست ميداليات فوق الذهبية والذهبية والبرونزية في منافسات جوائز النسخة السنوية الثالثة عشرة لمعرض بريطانيا العالمي للاختراع والابتكار والإبداع والتكنولوجيا بمشاركة اربعمائة مخترع من كافة دول العالم .

وأهدى مجان الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والى الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة والى سمو الشيخ حمدان بن محمد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي والى حكومة وشعب الامارات .

حيث احتفت اللجنة المنظمة للمعرض امس بقاعة مورجيت بمركز بريطانيا للمعارض بلندن بالفائزين واتباعا لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه (أنا وشعبي لا نرضى الا بالمركز الاول)، حيث حصل مجان على اكثر عدد من الميداليات في معرض لندن العالمي للاختراعات منذ تأسيسه بإجمالي ست ميداليات وهي كالتالي : في مجال البيئة "Double Gold"لاختراع فخ الثعالب -"الميدالية الذهبية المضاعفة " "Double Gold " لاختراع فخ الصقور – وثلاث ميداليات فضية لأجهزة تدريب الكلاب - ميدالية برونزية لاختراع جهاز حماية القراقير .

وعبر مجان عن تقديره الكبير للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الحكيمة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات في سبيل اعداد ابناء الوطن وبناته على أسس من العلم الحديث والابتكار والابداع .

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واشاد مجان بما يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لجهود الابداع والابتكار واكتشاف وصقل ورعاية المواهب الامارتية المبدعة وسط انبهار الجميع بقدرات ابناء الامارات وافكارهم الخلاقة وثقافتهم العالمية وادراكهم النبيل لأسس الابتكار واهميته في الحياة .

وقال ان سموه دائما يشجع المواهب ويحث ويشجع كل شيء جديد ومميز ودعمه بدون حدود في هذه المجالات.

واستمعت اللجنة المنظمة امس خلال زيارتها للجناح من المخترع الاماراتي احمد مجان وهو رائد ركن متقاعد بالقوات المسلحة ، الذي استثمر خبراتها ومهاراته الابداعية في القيام بمجموعة متميزة من الابتكارات والتي تعدت الاف ابتكار وحرص على المشاركة في هذا المعرض الدولي الذي تم ترشيحه من اللجنة العليا للمعرض كأول اماراتي يشارك في هذا المعرض .

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وشكرت اللجنة الاماراتي احمد مجان على مبادرته الهامة ونجاحه الوطني الاكبر في الترويج لاستضافة دبي لاكسبو 2020 مؤكدة ان دعم ملف اكسبو شيء مميز لهذه المشاركة الدولية واختراعات مجان ممتازة ومبهرة واشاد بها الجميع كما هي دبي قمة الابهار والابداع اليوم .

ولاقى جناح المخترع الإماراتي احمد مجان اعجاب الاعلام البريطاني والمشاركين في المعرض حيث يعد اول اماراتي يرشح للمعرض ويشارك به وعلى نفقته الشخصية.

واضاف مجان حول استفادة الامارات من دخوله هذه المنافسة للترويج لاكسيو 2013 إن دولة الامارات تستحق التأهل لهذا الحدث لأن مشاركته تعكس اهتمام الامارات بتطوير شبابها ومواطنيها في جميع جوانب الحياة فتعكس هذه المشاركة هذا الانطباع المباشر لدى الجمهور ووسائل الاعلام والحمد لله .

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وتمثل مبادرة احمد عبدالله مجان الشخصية الوطنية في استثماره هذه المشاركة الدولية بالترويج لدبي وبالتنسيق مع مكتب معالي ريم الهاشمي وزير الدولة وفريق عمل ملف استضافة الامارات لاكسبو 2020 الذي ورحب مكتب معالي وزير الدولة بالفكرة مشيرا الى ريادة ابتكارات الاماراتي احمد مجان ومرحبا بمبادرته الشخصية الوطنية في اختياره ترشيحه الدولي وتمثيله شباب الامارات المبدعين في هذا الحدث البريطاني والعالمي العلمي الكبير أن يروج لوطنه وبلده من أجل الترويج لـ"دبي إكسبو 2020" والذي تسعى الإمارات لاستضافته معتبرا ذلك واجب وطني على كل مواطن ومواطنه في شتى مشاركاتهم وفعالياتهم الدولية وفرصة رائدة لرد جميل الوطن علي وعليهم، حيث يعتبر دعم المواطنين والشركات و المؤسسات جزء أساسي من رؤية الملف الإماراتي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

وأعرب مكتب وزير الدولة عن ترحيبه بانضمام المخترع الاماراتي احمد مجان مع كوكبة من شباب الوطن ومؤسساته الوطنية الرائدة إلى ركب الجهود الوطنية المبذولة لاستضافة هذا الحدث العالمي المهم، منوهة بقيمة الإسهام الذي ستقدمه مثل هذه الشخصيات والمؤسسات الداعمة التي تحتل مكانة مرموقة على خارطة العمل الاجتماعي والاقتصاد المحلي، وتحظى باحترام وتقدير كبيرين على المستويين الإقليمي والدولي.

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وقال مكتب وزير الدولة إن مشاركة المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان له أثر واضح ودفعة ملموسة للجهود الرامية لترجيح دولة الإمارات كوجهة مؤهلة لاستضافة هذا الملتقى العالمي الذي يمثل منصة قل نظيرها للاحتفاء بالأفكار الجديدة والشراكات العالمية، بما لذلك من مردود إيجابي كبير لا يقتصر على البلد المضيف فحسب ولكن تمتد ايجابياته أيضاً لتشمل العالم أجمع".

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وانطلقت الدورة الاولى للمعرض البريطاني العالمي للاختراع والابتكار والإبداع والتكنولوجيا في مركز باربيكان في لندن عام 2001 وتدعمه جمعية المخترعين البريطانية التي تأسست في ديسمبر 2003 وتم تأسيس الجمعية والمجلس الاستشاري الدولي لها ليشمل فريق من المخترعين والمبتكرين الرواد والأكاديميين ورجال الأعمال الذين يشتركون في الاعتقاد الشائع - أن الاختراع هو الشرارة الحيوية التي تحرك التكنولوجيا في العالم وأوامر جديدة لخلق الثروة واعربت ادارة الجمعية عن سعادتها في استضافة منافسات وتحدي جوائزه السنة من اختراعات العالم والاختراعات البريطاني.

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وشارك في المعرض مكتب الملكية الفكرية البريطاني لبراءات الاختراع و سيكون خبراؤه متواجدين لتقديم المشورة.

ويمكن للمشاركين من المخترعين التحدث الى وكيل براءات الاختراع أو مناقشة افكارهم مع المصنعين والمستثمرين جنبا إلى جنب بحماس مدهش و بدعم من جمعية المخترعين البريطانية .

ومن جانبه رحب المخترع الاماراتي احمد عبدالله مجان بهذا الاختيار قائلا : ان الأفكار العظيمة بحاجة إلى التعرف الشركاء المحتملين في التجارة والصناعة واستثمار الموارد والمهارات ما يمكن أن يجعل الفرق بين فكرة رائعة وحقيقة واقعة.

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وتم إنشاء المعرض البريطاني العالمي وجوائزه للاختراع والابتكار والإبداع والتكنولوجيا ليساهم في تطوير فرص تجارية جديدة من خلال الجمع بين الابتكار والمشاريع والمستثمرين والمخترعين والمصممين والمصنعين إلى جانب الخدمات المرتبطة بهم.

وقد أطلقت اللجنة العليا المنظمة للمعرض وجوائزه موقعا الكترونيا عنوانه :http://www.britishinventionshow.com

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