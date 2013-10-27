الأهلي يستعد لأورلاندو بتعادل مثير مع الداخلية

تعادل الأهلي مع الداخلية وديا يوم الأحد 2-2 استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخرج الأهلي لمواجهة أورلاندو يوم 2 نوفمبر في ذهاب نهائي دوري الأبطال، ويلعب مباراة الإياب يوم 10 من نفس الشهر.

سجل للأهلي عماد متعب وأحمد عبد الظاهر.

فيما سجل للداخلية لاما كولين وعبد العزيز موسى.

وغاب شريف إكرامي حارس الأهلي عن المباراة بسبب الإصابة، على أن يعود للتدريبات يوم الإثنين.

بدأ متعب التسجيل للأهلي في الشوط الأول من المباراة، قبل أن يتعادل لاما كولين للداخلية في الشوط الثاني بعد خطأ من أحمد عادل عبد المنعم حارس الفريق الأحمر.

وأعاد عبد الظاهر التقدم للأهلي من مقابلة لعرضية دومينيك دا سيلفا.

وتعادل عبد العزيز موسى للداخلية بهدف في مرمى محمود أبو السعود الحارس البديل.